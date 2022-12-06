Portekiz - İsviçre maçı iddaa oranları

Gana ve Uruguay'ı yenen Portekiz, Güney Kore'ye 90+1'de yediği golle 2-1 kaybetse de H Grubu'nu lider bitirip Son 16 vizesi aldı. Sol bek Nuno Mendes ve savunma yönü kuvvetli Danilo Pereira sakat. Otavio'nun durumu maç saati netleşecek. TD Fernando Santos, stoperde "Ruben Dias & Pepe" ortaklığını tercih edecek. Beklerde Joao Cancelo ile Raphael Guerreiro'yu, savunmanın önünde William Carvalho'yu izleyeceğiz. Cristiano Ronaldo'yla Joao Felix en ileride olacak; arkalarında Bruno Fernandes ve Bernardo Silva desteği göreceğiz. Ronaldo'nun Al-Nassr ile anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş, İngiliz gazeteci Piers Morgan bu transferi yalanlamıştı. TD Fernando Santos da bu konu hakkında 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile konuşmadığını, takımın tamamen Dünya Kupası'na konsantre olduğunu söyledi.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI İDDAA ORANLARI!

Brezilya'ya kaybetse de Kamerun ve Sırbistan'ı yenip 6 puanla (gol averajıyla) Brezilya'nın arkasında yer alan İsviçre'de Yann Sommer ve Nico Elvedi belirsizliği yaşanıyordu. Hem Sommer hem de Elvedi, hastalıkları nedeniyle Sırbistan maçına çıkmamıştı. Sommer son antrenmanda takımla çalıştı ve Portekiz karşısında ilk 11'deki yerini alacak; Elvedi için net bir haber olmadığı maç saatini bekleyeceğiz ancak büyük ihtimalle onun da ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. TD Murat Yakın, Elvedi'nin yanında Manuel Akanji ile stoper ikilisini oluşturacak. Orta alanın merkezinde Remo Freuler ve Granit Xhaka sertliği sağlarken, Xherdan Shaqiri ile Ruben Vargas kanatlardan hücumda destek verecek. En ileride Breel Embolo, arkasında Djibril Sow formaya yakın. Sow'un yerine 2002'li Fabian Rieder oynayabilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in oynadığı son 6 maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 19 gol)

- İsviçre, 2022'de oynadığı 12 maçın sadece 5'ini kazanabildi. (1B 6M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu! %30'luk kesim Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz'e, Fas karşısında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ESAT SOYDABİRCAN'DAN "PORTEKİZ-İSVİÇRE" YORUMU

Portekiz son maçını kaybetse de gruplardaki ilk iki maçında gerekeni yapmıştı. Bruno Fernandes, Leao ve Ronaldo çok formdalar. Bernardo Silva ve Ruben Dias ise City'deki gibi oynuyorlar ve farkları ortaya çıkıyor. İsviçre ise Sırbistan karşısında tansiyonu yüksek bir maç oynadı. Xhaka ortaya karakter koydu. Shaqiri ise bana göre tam bir turnuva topçusu. Embolo'nun da yeteneğiyle disiplinli bir İsviçre izliyoruz. Portekiz'de Ronaldo ve arkadaşları kupayı çok istiyor. İsviçre'nin bu maçta işi zor. İyi orandan "Portekiz galibiyeti" kuponlara eklenebilir.