Portekiz-İsviçre maç sonucu: 6-1 | Portekiz Çeyrek Finalde

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile İsviçre karşılaştı. Maçın en çok konuşulan ismi Ronaldo yerine 11'de başlayan Goncalo Ramos olurken Pepe'ni n performansı da maçın en dikkat çeken anlarından biriydi. 2 golün hazırlayıcısı olan Joao Felix ve dördüncü golün sahibi Raphael Guerreiro da karşılaşmada iz bıraktı. Oyuna sonradan girip skoru değiştiren Rafael Leao'nun da golü görülmeye değerdi. Süper yıldız Ronaldo'nun bir golü ofsayt nedeniyle iptal olurken taraftarlar maç sonunda sevgi gösterisinde bulundu. İşte detaylar...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Portekiz-İsviçre maçı başladı.

GOL | Portekiz aradığı golü 17. dakikada buldu. Cristiano Ronaldo'nun yerine 11 başlayan Goncalo Ramos, dördüncü milli maçında ikinci golünü attı. Topla ceza sahasında buluşan Ramos, sırtı kaleye dönükken bir anda çok sert bir şut çekti. Adeta iğne deliğinden geçen top ağlarla buluştu ve Portekiz 1-0 öne geçti.

30. dakikada İsviçre Shakiri ile gole yaklaştı. İsviçre kaleye yaklaşık 27 metre uzaklıkta serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Shaqiri'nin dire dibine doğru yapmış olduğu sert şutu kaleci Costa güçlükle kornere çeldi.

PEPE AFFETMEDİ

GOL | 33. dakikada sol kanattan yapılan ortaya İsviçre savunmasında Fabian Schar ters bir vuruşla topu kornere gönderdi. Korneri kullanan Bruno Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği topa çok iyi yükselen Pepe kafayla vurdu ve skoru 2-0 yaptı!

RAMOS NET GOLÜ KAÇIRDI

Sahasından hızlı çıkan Portekiz'de Joao Felix, Schar'ın faulü sonrası yerde kaldı ancak hakem avantajı oynattı. Bruno Fernandes'in derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Goncalo Ramos, kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak Sommer topu kurtardı. İlk yarı sona erdi.

RAMOS'UN GECESİ

GOL | 51. dakikada Gocalo Ramos kendisinin ikinci Portekiz'in üçüncü golünü attı. Gelişen Portekiz atağında Bruno Fernandes topu İsviçre ceza sahasına kadar getirdi ve sol kanattaki Felix' verdi, genç yıldız sağ kanattaki Dalot ile oynadı ve Dalot'un çizgiye inerek yakın kale direğine doğru yerden yaptığı ortaya Goncalo Ramos dokundu ve skor 3-0 oldu.

PORTEKİZ FARKA GİDİYOR

GOL | 3-0'dan sonra oldukça rahatlayan Portekiz, golün ardından yine pozisyon aramaya devam etti. Kendi yarı sahasında topu alan Guerreiro önündeki Felix ile oynadı. Felix bekletmeden topu Ramos'a gönderdi ve Ramos ileriye çıkan Guerreiro'nun önüne topu yolladı ve tecrübeli sol bek skoru 4-0'a getirdi.

GOL | 58. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan çıkan Manuel Akanji topu filelere gönderdi: 4-1

RAMOS'TAN HAT-TRİCK

GOL | 67'de hızlı atakla İsviçre savunmasını düzensiz yakalayan Portekiz'de Joao Felix'in derinlemesine pasında topu önünde bulan Goncalo Ramos, ceza sahasına girdi ve çaprazdan klas bir vuruşla skor 5-1'e geldi.

RONALDO OYUNA GİRDİ

Portekiz'de beşinci golün ardından Teknik Direktör Fernando Santos oyuncu değişikliğine gitti ve Joao Felix'in yerine oyuna Cristiano Ronaldo girdi. Yıldız futbolcu 86. dakikada ağları havalandırdı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

LEAO'DAN HARİKA GOL

Oyuna sonradan giren Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, sol kanatta topla buluştu ve kaleye mükemmel bir şut çıkararak skoru 6-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Portekiz çeyrek finale yükselmeyi başardı. Portekiz çeyrek final maçında İspanya'yı eleyen Fas ile karşılaşacak.

Portekiz-İsviçre 11'ler:

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, William, Otavio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Felix, Gonçalo Ramos

İsviçre: Sommer, Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo







