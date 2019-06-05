Portekiz - İsviçre maç sonucu: 3-1

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final müsabakasında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Portekiz, Dragao Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanırken, Cristiano Ronaldo 25, 88 ve 90'ıncı dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımını finale taşıyan isim oldu. İsviçre'nin tek golü ise 57. dakikada Ricardo Rodriguez'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi tarihinin ilk finalisti Portekiz oldu. Diğer finalist ise, perşembe gecesi oynanacak Hollanda - İngiltere maçının ardından belli olacak.