Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.

PORTEKİZ - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz - Hollanda UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması yarın TSİ 21.45'te S Sport ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

İSVİÇRE İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın TSİ 16.00’da 3’üncülük maçına çıkacak. Bu karşılaşma da S Sport ve S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.



