Portekiz - Hollanda UEFA Uluslar Ligi finali saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Virgil van Dijk'li Hollanda ile UEFA Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Portekiz - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu maç ile ilgili detaylar haberimizde...
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak.
Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.
PORTEKİZ - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Portekiz - Hollanda UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması yarın TSİ 21.45'te S Sport ve TRT1'den naklen yayınlanacak.
İSVİÇRE İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın TSİ 16.00’da 3’üncülük maçına çıkacak. Bu karşılaşma da S Sport ve S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.