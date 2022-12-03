Katar 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu 3. ve son maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Henüz 5. dakikada öne geçen Portekiz, bu skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.









5'te golü yediler ama oyundan düşmediler

Zorlu mücadeleye Portekiz hızlı başladı. Avrupa devi henüz 5. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kore çok erken bir gol yemesine rağmen oyundan düşmedi, aksine rakip kaleye yüklenmeye başladı. Aranılan gol de 27'de geldi. Young-Gwon Kim mücadeleye eşitliği getirdi.





90+2'de gelen zafer!

İlk yarının kalan dakikalarından karşılıklı ataklar olsa da başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrede ise beklenilen aksine tempo biraz daha düşüktü. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde 6 dakikalık uzatma tabelası kalktı, artık 'Maç bitti' denirken 90+2'de sahneye Hee-chan Hwang çıktı. Kore 2-1 kazandı.

Puan eşit, averaj eşit ama Kore üst turda...

Grubun diğer maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 devirdi. Portekiz 6 puanla lider çıkarken, Kore ve Uruguay 4 puana ulaştı, averajları da aynıydı. Ancak Kore toplamda 4 gol atarken, Uruguay sadece 2 gol kaydetti. Attığı golün fazla olması nedeniyle Güney Kore son 16 bileti aldı! Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Uruguay ise yıkıldı, turnuvaya havlu attı.





Dakika 65, gerilim yaşadı

2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turuna daha ikinci maçta garantileyen Portekiz'de dünya yıldızı Ronaldo 65. dakikada oyundan çıktı. Skor 1-1 beraberlikle devam ederken, Portekizli dünya yıldızı Ronaldo ve Güney Koreli futbolcu arasında gerilim yaşandı. Ronaldo, konuyla ilgili maç sonu konuştu.

'Susmasını söyledim'

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken Güney Koreli futbolcuyla yaşanan gerginliği anlatan Ronaldo, "Güney Koreli futbolculardan biri, oyuncu değiştirme sırasında daha çabuk gitmemi söyledi. Ona susmasını söyledim. Bunu yapma yetkisi yok. Görüşünü söylemesine gerek yok" ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca, "Hakem, bana bunu yapmamı söyleseydi tempomu yükseltirdim. Tartışmaya gerek yok, sahada olan sahada kalır" dedi.





Maç sonu büyük tepki

Portekiz'in 1-0 öne geçtiği maçta 90+2'de yediği golle 2-1 Güney Kore'nin bir üst tura çıkması, Muslera'lı, Suarez'li Uruguay'ı yaktı. Elendikleri için gerilim yaşayan futbolcular, maç sonrasında hakeme tepki gösterdi. Özellikle Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, maç biter bitmez hakeme büyük tepki gösterdi.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak. Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

İlgili Haberler Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu iddiası





2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK

Hollanda – ABD

Arjantin – Avustralya

4 ARALIK

Fransa – Polonya

İngiltere – Senegal

5 ARALIK

Japonya – Hırvatistan

Brezilya – Güney Kore

6 ARALIK

Fas - İspanya

Portekiz - İsviçre



