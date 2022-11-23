Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'da sahne alıyor. Tıpkı Lionel Messi gibi kariyerinin son kupasını oynayacak olan 37 yaşındaki süperstar, önceki gün takımı Manchester United'dan ayrıldı. CR7, bugün ise Portekiz Milli Takımı ile Gana karşısına çıkacak. Ronaldo da zorlu mücadele öncesinde kariyeri hakkında, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

2. kez rakip olacaklar

İki ülke, daha önce 1 kez karşı karşıya gelirken 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı. Fernando Santos'un öğrencileri, Katar serüvenine galibiyetle başlayıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Otto Addo'lu Gana ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Grubun diğer maçı ise Education Şehir Stadı'nda Uruguay ile Güney Kore arasında oynanacak.

Portekiz-Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

974 Stadı'nda oynanacak Portekiz-Gana maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Portekiz-Gana muhtemel 11'ler:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Carvalho, Neves, Fernandes, Leao, Silva, Ronaldo

Gana: Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Samed, Partey, Williams, Sulemana, Andre Ayew, Jordan Ayew