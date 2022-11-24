Portekiz - Gana maçı iddaa oranları

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva gibi birçok yıldız ismi kadrosunda bulunduran Portekiz, Inaki Williams takviyesi sonrası hücum gücünü artıran Gana'yla kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Turnuva öncesi Cristiano Ronaldo'nun röportajıyla çalkalandık. Manchester United'ı hem saha içi hem de saha dışında yerden yere vuran açıklamalar yaptı. Devamında Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya soyunma odasındaki tavırları gündem oldu. Portekiz'de sıkıntılar gitgide büyüyor derken önce Joao Mario ardından Bruno Fernandes kafamızda kurduğumuz her şeyi yalanladı. Aralarında hiçbir problemin olmadığı, sadece şakalaştıkları söylendi. Sonrasında Ronaldo fiziksel ve ruhsal olarak turnuvaya ne kadar hazır olduğundan bahsetti. Ancak geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'la yollarını ayırdı. Yaklaşık 20 milyon dolarlık alacağını kulüpte bıraktığı iddia edildi... Portekiz hem bizi hem de Kuzey Makedonya'yı play-off'larda eleyip Katar vizesi almıştı. Uluslar Ligi'nde ise İsviçre ve İspanya'ya kaybettiler ancak Dünya Kupası öncesi son provayı Nijerya'yı 4-0 yenerek yaptılar. Gana'nın penaltılarla Katar yoluna taş koyduğu Nijerya'yı... Ronaldo o maçta oynamadı.

Güney Afrika'dan 1 gol fazla atıp Afrika Elemeleri G Grubu'nu zirvede tamamlayan Gana, sonrasında Nijerya'yı da penaltılarla eleyip Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde etmişti. Takımda Mubarak Wakaso, Jeffrey Schlupp ve Jonathan Mensah dışında göze çarpan eksik yok. Hatta, Inaki Williams'ın Gana'yı seçmesi hücumdaki güçlerini bir kat daha artırdı. Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki golcüsü, Ganalı anne-babasının izinden gitti ve Gana Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti. 2002'li kardeşi Nico Williams, Katar'da İspanya ile boy gösteriyor. Nico, Kosta Rika maçında 21 dakika sahada kaldı. Inaki'ye ek olarak ellerinde patlamaya hazır Kamaldeen Sulemana ve Mohammed Kudus ile Ayew Kardeşler (Jordan & Andre) de var. Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını Portekiz'i Uluslar Ligi'nde yenen İsviçre ile yaptılar. Mohammed Salisu ve Antoine Semenyo'nun golleriyle 2-0 kazandılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı. Kazandığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. (2 mağlubiyet)

- Gana, 2022 yılında oynadığı 14 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. 3 galibiyetin 2'si son 2 maçta geldi. (6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu! %65'lik kesim Fernando Santos'un öğrencilerinin Gana'yı yenip kupaya 3 puanla başlayacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Uruguay ile Güney Kore kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI NECATİ ALBAYRAK'IN "URUGUAY-GÜNEY KORE" YORUMU

Dünya Kupası'nda 14. kez boy göstermeye hazırlanan ve son dört turnuvanın hiçbirini kaçırmayan bir Uruguay var. Ulusal bazda kemikleşmiş bu kadronun önemli yıldızları için son turnuva. Bu yüzden her zamankinden daha iştahlı bir Uruguay göreceğiz. Güney Kore ise üst üste 10. kez Dünya Kupası'nda. Buna karşılık Dünya Kupaları'nda en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri. "Karşılıklı Gol Yok" öneriyorum; iki takımdan gol izleyeceğimizi düşünmüyorum. En az biri kalesini gole kapatır.