Portekiz-Gana maçı (CANLI)

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'da sahne alıyor. Tıpkı Lionel Messi gibi kariyerinin son kupasını oynayacak olan 37 yaşındaki süperstar, önceki gün takımı Manchester United'dan ayrıldı. CR7, bugün ise Portekiz Milli Takımı ile Gana karşısına çıktı. Ronaldo da zorlu mücadele öncesinde kariyeri hakkında, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz 0-0 Gana (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

Cristiano Ronaldo'nun karşılaşma öncesi Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözleri doldu.

5. dakikada Portekiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Raphael Guerreiro'nun ortasını Gana savunması karşılarken ceza sahası dışına açılan topa Otavio'nun yaptığı vuruş etkisiz oldu ve auta gitti.

9. dakikada Gana'da Alidu Seidu'nun sağ kanattan ortasında top Inaki Williams'a gelmeden kaleci Diogo Costa, kontrolü sağladı.

Cristiano Ronaldo ile büyük şans

10. dakikada Gana savunmasının çıkarken kaybettiği top sonrası Bruno Fernandes'in pasında Cristiano Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda istediği kontrolü yapamayan Cristiano Ronaldo, Lawrance Ati Zigi'nin kalesinden çıktığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

13. dakikada Portekiz'in sol kanattan çabuk kullandığı korner sonrası Raphael Guerreiro'nun ortasında Cristiano Ronaldo, arka direkte oldukça yükseğe çıkarak yakın mesafede kafa vuruşunu yaptı ama bu vuruş, istediği gibi olmayarak dışarı çıktı.

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2. kez rakip oldular

İki ülke, daha önce 1 kez karşı karşıya gelirken 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı. Fernando Santos'un öğrencileri, Katar serüvenine galibiyetle başlayıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Otto Addo'lu Gana ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Grubun diğer maçıbda ise Education Şehir Stadı'nda Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldılar.

Portekiz-Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

974 Stadı'nda oynanacak Portekiz-Gana maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde.

Portekiz-Gana 11'ler:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo, Raphael Guerreiro, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Diogo Galot, Pepe, Joao Palhinha, Andre Silva, William, Rafael Leao, Vitinha, Joao Mario, Ricardo Horta, Matheus Nunes, Antonio Silva, Gonçalo Ramos

Gana: Lawrence Ati Zigi, Seidu Alidu, Abdul Baba Rahman, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Mohamed Kudus, Andre Ayew, Inaki Williams

Yedekler: Danlad Ibrahim, Abdul Manaf Nurudeen, Tarip Lamptey, Denis Odoi, Elisha Owusu, Abdul Fatawu Issahaku, Daniel-Kofi Kyereh, Jordan Ayew, Osman Bukari, Daniel Afriyie, Gideon Mensah, Joseph Aidoo, Kamaldeen Sulemana, Kamal Sowah, Antoine Semenyo