Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda büyük hüsran yaşayan takımlardan biri de şüphesiz ki Portekiz oldu.

Fernando Santos yönetimindeki Avrupa temsilcisi son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Fas ile eşleşen Portekiz, 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.





RONALDO KRİZİ

Cristiano Ronaldo'nun Teknik Direktör Fernando Santos tarafından İsviçre maçında yedek kulübesinde oturtulması polemiklere neden oldu.

Mücadelenin 6-1 kazanmasıyla bu kriz bir süre ertelendi. Fas maçında da Ronaldo yedek kulübesindeydi. İkinci yarıda oyuna giren süperstar, hakemin bitiş düdüğünün ardından gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Bu anlar izlenme rekorları kırdı.

FERNANDO SANTOS GÖREVDEN ALINDI

Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Teknik Direktör Fernando Santos ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

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MOURINHO SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Fernando Santos'un görevden alınmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için efsane teknik adam Jose Mourinho'nun ismi geçmeye başladı.

İKİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRMA TEKLİFİ

Hali hazırda Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun İtalyan ekibini yarı yolda bırakmak istediği biliniyor, ancak bir yandan da ülkesinden gelen teklife sıcak bakıyor.





Bu gelişmeler ışığında Mourinho'nun hem Roma'yı hem de Portekiz'i çalıştıracağı iddia edilmişti.

JORGE MENDES GÖRÜŞTÜ

Başarılı teknik adamın menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir araya geldi.

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Mendes, Portekiz'e Mourinho'nun düşüncelerini aktardı: Mourinho, Roma'ya odaklanmak istiyor. Bunda en ufak bir şüphe yok. Ancak iyi ilişkiler içerisinde olduğu Portekiz Futbol Federasyonu'na kapıları kapatmıyor.

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2024 VE 2026

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'i çalıştırma fikri Jose Mourinho'yu cezbediyor. Önümüzdeki aylarda Portekiz Futbol Federasyonu, Roma yönetimi ile görüşecek.

Roma, Mourinho'nun öncelikli hedefi olarak kalmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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Bu tarihte eğer Roma ile Mourinho arasında hedefler birbirini tutmazsa yollar bir yıl erken ayrılabilir.

Portekiz Futbol Federasyonu, Roma yönetimi ile de bir araya geldikten sonra nihai karar için istişarelerde bulunacak.