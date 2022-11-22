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Portekiz devi, Fenerbahçe'nin yıldızına geliyor

Arda, Crespo, Ferdi, Altay derken Fenerbahçe’nin başka bir yıldızına daha talip çıktı... Portekiz devi ocak ayında İstanbul'a gelecek...

22 Kasım 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Portekiz devi, Fenerbahçe'nin yıldızına geliyor

Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray 'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği başladı. Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler ve teklif getirecek isimler de bir hayli önem taşıyor.

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Santa Clara'dan geldi

Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk transferlerinden biri Lincoln olmuştu. Jorge Jesus, Portekiz’de yakından bildiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu özellikle istemiş, Sarı-Lacivertliler 3.5 milyon Euro karşılığında Santa Clara ile anlaşıp işi bitirmişti. Lincoln için Fenerbahçe harekete geçtiğinde, Porto da süreci yakından takip etti. Ancak Mavi-Beyazlılar’ın, Sambacı’nın büyük takım baskısını kaldıracağı konusunda şüpheleri olduğu için hamle yapmadığı öğrenildi. Lincoln, Fenerbahçe’deki performansıyla kısa sürede Porto’nun bu konudaki endişelerini ortadan kaldırdı.

Olumlu rapor

Portekiz ekibinin gözlemcilerinin, 24 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertli forma altında büyük takım baskısından etkilenmeden oynadığı yönünde rapor hazırladığı kaydedildi. Arda Güler, Miguel Crespo, Ferdi, Altay Bayındır gibi isimler için ocakta teklif gelmesi beklenirken, Porto sayesinde bu oyuncuların arasına Lincoln de eklendi. Portekiz ekibinin ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

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