Portekiz basınından Ronaldo çağrısı: Oynatmayın

Manchester United forması altında bu sezon bekleneni veremeyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de de eleştirilerin hedefi haline geldi. Sahasında İspanya ile karşılaşacak olan Portekiz'de basın, yıldız oyuncunun ilk 11'de yer almaması çağrısında bulundu.

Cumartesi gecesi, Çekya karşısında alınan 4-0'lık galibiyette sahada olan Ronaldo, gol sevinci yaşayamazken bir asist yaptı.

Ronaldo'nun yerine Jota!

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, hem Manchester United'da hem de Portekiz Milli Takımı'nda beklenen performansın gerisinde kalan Ronaldo'nun yerine Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'nın ilk 11'de sahaya çıkması gerektiği ifade edildi.

A Bola'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Gazete haberi; "Menos Ronaldo, mais Portekiz" (Daha az Ronaldo, daha fazla Portekiz) manşetiyle okuyucularına aktardı.

Haberde ayrıca, Ronaldo'nun eski etkisini kaybettiği ve İspanya karşısında yedek kulübesinde oturması gerektiği vurgulandı.