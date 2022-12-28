Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda büyük hüsran yaşayan takımlardan biri de Portekiz olmuştu. Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alındı.





PORTEKİZ HOCA ARIYOR

Santos'un yerine teknik direktör arayan Portekiz, ilk görüştüğü isim olan Jose Mourinho'dan istediği cevabı alamayınca farklı alternatiflere yöneldi. İşte sürpriz gelişmenin detayları...

Fernando Santos yönetimindeki Avrupa temsilcisi son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Fas ile eşleşen Portekiz, 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

RONALDO KRİZİ

Cristiano Ronaldo'nun Teknik Direktör Fernando Santos tarafından İsviçre maçında yedek kulübesinde oturtulması polemiklere neden oldu.

Mücadelenin 6-1 kazanmasıyla bu kriz bir süre ertelendi. Fas maçında da Ronaldo yedek kulübesindeydi. İkinci yarıda oyuna giren süperstar, hakemin bitiş düdüğünün ardından gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

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SANTOS: PİŞMAN DEĞİLİM

2014'ten beri Portekiz'in başında olan Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu ikinci kez yedek bırakmasıyla ilgili olarak, "Pişman değilim" yorumunda bulunmuştu. Santos, "Bu kararımın takım üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu anda en çok acı çeken Ronaldo ve benim. Geleceğimi başkanla oturup konuşacağız" diye konuşmuştu. Santos, ülkesiyle EURO 2016'yı ve 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazanırken, 2017'deki Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.

FERNANDO SANTOS GÖREVDEN ALINDI

Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Teknik Direktör Fernando Santos ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

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HEMEN MOURİNHO'YLA GÖRÜŞTÜLER

Fernando Santos'un görevden alınmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için efsane teknik adam Jose Mourinho'nun ismi geçmeye başladı.

JORGE MENDES, FEDERASYONLA GÖRÜŞTÜ

Başarılı teknik adamın menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir araya geldi. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Mendes, Portekiz'e Mourinho'nun düşüncelerini aktardı: Mourinho, Roma'ya odaklanmak istiyor. Roma, Mourinho'nun öncelikli hedefi olarak kalmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.





MOU MİLLİ TAKIMA SICAK BAKMADI

Jose Mourinho'dan istediği geri dönüşü alamayan Portekiz Futbol Federasyonu, diğer alternatiflere yöneldi.

PORTEKİZ'İN 3 ALTERNATİFİ VAR

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, federasyonun milli takım teknik direktörlüğü için en az 3 alternatifi bulunuyor. Portekiz'in hedefleri arasında Portekiz U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Wolves Teknik Direktörü Bruno Lage yer alıyor.





ÖNCELİK JORGE JESUS

Ancak federasyonun ilk önceliği Fenerbahçe 'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirmek.

JESUS: GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Record'un haberine göre Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jorge Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdi.





İKİ TARAF DA ANLAŞMAYA SICAK

Mourinho ihtimali gittikçe azalan Portekiz Futbol Federasyonu'nun, ülkenin en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden olan Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.