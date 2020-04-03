Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 'Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', bu yıl EVDEKArnavaL sloganıyla Adana’da balkonlara taşınacak. Ayrıca yarın akşam saat 20:30’da Radyo D’den özel EVDEKArnavaL yayını yapılacak. Eftelya’nın sunacağı Radyo D’deki programda müzik yayınının yanı sıra söyleşiler de yer alacak.

Söyleşilere Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Birol Namoğlu, Barış Yurtçu, Doğan Duru, Mehmet Turgut, Keremcem, Timur Savcı ve Emre Karayel gibi çok sayıda ünlü isim de katılacak.