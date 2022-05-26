Porland, Bilecikspor Kadın Futbol Takımı’na destek oluyor

4 kıtada 30’dan fazla ülkede 20 bini aşkın ürün çeşidiyle büyümeye devam eden Porland, Türk sporuna yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Resmi bir kadın futbol takımı olarak tarihe geçen ve maçları büyük farklarla kazanan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlenen Porland, spor alanında kadınların gücüne güç katıyor.

“Porland olarak 2022 sezonunda Bilecikspor’un yanındayız”

Başarılı bir sezon geçiren Bilecikspor kadın futbol takımı ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Porland olarak; sponsorluk anlaşmamızla spora, sporcuya özellikle bu alanda başarılarıyla fark yaratan kadınlara destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bilecikspor Kadın Futbol Takımı taraftarları futbolcuların giydikleri formalarda Porland’ı görüyor. Başarılı yönetime bir miktar da olsa destek vermek bizi ayrıca mutlu ediyor. Kadınlarımızın bizleri gururlandıracak başarılara imza atacağına dair inancımız tam. Porland olarak 2021-2022 sezonunda Bilecikspor’un yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Motor sporlarına da katkıda bulunuyoruz”

Porland, Motor sporlarının altyapısının gelişimine katkıda bulunmak ve gençleri bu spora kazandırmak amacıyla 2020’de kurulan Borusan Otomotiv Motorsport'un karting takımı BOM Karting Takımı’na da sponsorluk desteği veriyor. Sponsorluğu değerlendiren İmge Pamukçu, “BOM Karting sponsorluğu anlaşmasıyla bu yolda sağlam adımlarla ilerliyor ve güç kazanıyoruz. İş birliğimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Motor sporlarına sunulan çok değerli katkıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.