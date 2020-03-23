Popüler mobil oyun PUBG MOBILE 2 sene boyunca büyük yol aldı

Sadece iki yılda dünya genelinde 600 milyondan fazla indirme ve 50 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan oyun “1 NUMARA OL” sloganıyla 2. yaşını kutladı. Dünya çapında bir fenomen haline gelen orijinal taktik savaş alanı oyununun mobil versiyonu olan, hızlı büyümesiyle dünyanın dört bir yanındaki listelerde 1 numaraya yükselen PUBG MOBILE 21 Mart Cumartesi günü 2. yıl dönümünü kutladı. Geçtiğimiz yıl boyunca oyunculara birçok yenilikçi oyun modu yanı sıra lider markalarla çeşitli işbirlikleri ve yeni eğlenceler sunan PUBG MOBILE, mobil espor alanına hükmederken dünya çapındaki hayranlarla da derin bağlar kurdu.

PUBG MOBILE’ın 2. yıldönümü kutlaması, dünya genelinde 600 milyon toplam indirme ve 50 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına (Çin hariç) ulaşılması haberiyle aynı anda kutlanıyor.

Geçtiğimiz sene PUBG MOBILE büyümeye ve oyun deneyimini geliştirmeye devam etti. Bir yılda Şafağa Kadar Hayatta Kal, En Karanlık Gece, Arena, Enfeksiyon, Ağır Silah Modu ve Kış Festivali gibi altı yeni oyun modunu sunuldu ve her biri oyuncuların favorisi oldu.

PUBG MOBILE aynı zamanda tüm dünyada hayranları olan popüler filmler, ünlü sporcular ve isimlerle çalışarak oyun dünyasının dışında da kendini gösterdi. Bu iş birlikleri arasında “On My Way” ve “Live Fast” adlı iki şarkı ortaklığıyla Alan Walker, spor ve oyunu bir araya getirmek amacıyla basketbol süperstarlarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri ve popüler sokak giyim markası A BATHING APE ile hem oyun içi hem de gerçek kıyafet üretimi için gerçekleştirilen ortaklıklar yer aldı. Ayrıca PUBG MOBILE geçen yıl içinde The Walking Dead, Angry Birds, Godzilla, Resident Evil 2 ve Mission Impossible gibi TV ve film dünyasından yapımlarla da iş birlikleri açıkladı.

Bunun dışında PUBG MOBILE, dünyanın en büyük mobil espor turnuvasını düzenleyerek mobil espor alanında da öncü konumunu koruyor. Geçtiğimiz sene düzenlenen PUBG MOBILE Club Open 2019’da 10 farklı bölgeden, 50 binden fazla takım yarıştı. Tüm yıl süren turnuva, toplamda 532 milyon izlenme ve 57 milyon toplam izlenme saatine (Çin hariç) erişti. 2020 yılında da PUBG MOBILE, çeşitli bölgelerden oyunculara daha fazla imkân tanıyarak, global espor ekosistemini tamamlayacak.

Ayrıca tutkulu topluluğuna en iyi oyun deneyimini sağlamak için yürütülen çabaların bir parçası olarak PUBG MOBILE, hilecilere karşı savaşmak için Project BAN PAN’ı kurdu, renk körlüğü olan oyuncular için Renk Körü Modu’nu sundu ve yağmur ormanlarını korumak için #Fight4theAmazon kampanyasında Global Green ile iş birliği yaptı. Sadece bir oyun olmayan PUBG MOBILE, dünya çapındaki oyuncular için bir bağlantı niteliği görüyor ve marka olarak oyuncuların hayatlarına pozitif etkide bulunup onlara ilham vermeyi amaçlıyor.