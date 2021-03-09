League of Legends çok popüler olan ve herkesin dikkatini çeken bir oyundur. Bu oyunda farklı karakteristik özelliklere sahip şampiyonlar bulunmaktadır. Çekicin Muhafızı Poppy şampiyonu League of Legends oyununda ilgi gören ve fazla tercih edilen bir kahramandır.

Poppy Kimdir?

Poppy oldukça azimli bir yordle'dır. Kendi boyunun iki katı büyüklüğünde bir çekiç taşıyan bu yordle, uzun süredir taşıdığı çekicin asıl sahibi olarak gördüğü "Demacia'nın Kahramanı"nı aramaktadır.

Bir efsaneye göre Poppy'nin aradığı kahraman; çekicin içinde gizli halde bulunan asıl gücü ortaya çıkarmış. Bu nedenle pek çok kişi onu Demacia'yı muhteşemliğine kavuşturacak tek kişi olarak görüyor. Ama Poppy her yere bakmasına rağmen kahramanı hala bulamadı. Yine de azimle yoluna devam ediyor ve yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bu gizemli kahramanı arıyor.

Bir gün Poppy Orlon adında bir adamın yanındakilere güç aşıladığı bir grupla karşılaştı. Bu grupta işler disiplin ve azimle ilerliyordu. Poppy bu durumdan çok etkilendi. Poppy ile orlan kısa sürede kaynaştı. Orlan krallığın en seçkin kişisi haline geldi. Orlon taşıdığı çekici Poppy'e emanet etti. Poppy de çekicin sahibini aramaya koyuldu. Ama belki de Orlon'un bahsettiği kahraman Poppy'nin kendisiydi.

Poppy Karakter Özellikleri

Roller: Savaşçı , Tank

Riot Point: 260

Mavi Öz: 450

Zırh: 29 (her seviyede +3,5)

Büyü Direnci: 32 (her seviyede +1,25)

Can: 540 (her seviyede +90)

Saldırı Gücü: 56 (her seviyede +4)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviyede + %2,5)

Hareket Hızı: 345

Can Yenileme: 8 (her seviyede +0,8 seviye başına)

Poppy Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Poppy Mevcut Rün Rehberi;

Kalkan Darbesi

Gözü Kara

Yücelik

Mana Akışı Yüzüğü

Aşırı Büyüme

Peksimet Teslimatı

Zaman Büken Karışım

Kemik Zırh

Poppy Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Azim

Kondisyon

Hortlağın Pençesi

Aşırı Büyüme

Tahrip

Kozmik Sezgi

İlham

Sihirli Pabuçlar

+15-90 Can (seviyeye göre değişir)

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Poppy İtemları (Build)

Merkür'ün Adımları

Buz Ateşi Eldiven

Warmog'un Zırhı

Günateşi Kalkanı

Gargoyl Taşzırhı

Çivili Zırh

Poppy Counter Şampiyonlar (Pickler)

Poppy'nin Karşısında Güçlü Olduğu Rakipler;

Jax

Rive

Nasus

Tryndamere

Gangplank

Poppy'nin Karşısında Zayıf Olduğu Rakipler;

Kennen

Olaf

Darius

Renekton

Teemo

Poppy Yetenekleri

Demir Elçi: Poppy kalkanını fırlattığı zaman büyü ve menzil hasarı elde eder. Poppy'nin kalkanı yakınına düşer ve Poppy kalkanı yerden aldığı zaman 3 saniye süreyle koruma kazanır. Rakipler kalkanın üzerine bastığında kalkan yok olur.

Sağlam Duruş: Poppy pasif halde büyü ve zırh direnci elde eder. Poppy'nin canı azalırsa kazandığı büyü ve zırh direnci miktarı da artar. Poppy bu yeteneği kullanarak rakip düşmanlarının atılma hamlelerini önler.

Muhafızı Hükmü: Poppy etrafına bir çekiç darbesi savurur ve rakiplerini uzağa savurur. İlk kullandığında gücünü maksimum 4 saniye yoğunlaştırır ve hızı yavaşlar. Yeteneği ikinci kullanımında Poppy çekicini kullanarak bir şok darbesi oluşturur. Şok dalgasının denk geldiği ilk rakip fiziksel hasar alır. Şok dalgasının etkisiyle rakipler uzağa savrulur.

Kahraman Hücumu: Poppy bir hedefin üzerine atıldığı zaman onu sürükler. Poppy hedefini sürükleyerek bir duvara çarparsa rakip sersemler. Poppy rakibinin üzerine atıldığında ona fiziksel hasar verir. Poppy rakibini bir yeryüzü şekline çarparsa rakip hem ek fiziksel hasar alır hem sersemleşir.

Sarsan Çekiç: Poppy çekicini salladığı zaman rakiplerini yavaşlatır ve kısa sürede bir alanın patlamasına neden olur. Poppy çekicini yere vurduğu zaman rakiplerine fiziksel hasar verir.

Poppy Kostümleri

Klasik Poppy

Lolipoppy

Demirci Poppy

Yıldız Muhafızı Poppy

Noxus'lu Poppy

Bez Bebek Poppy

Hextech Poppy

Savaş Güzeli Poppy

Yavru Geyik Poppy

Kızıl Çekiç Poppy