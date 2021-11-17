Galatasaray , 18 yaşındaki Rumen yetenek Octavian Popescu'yu elden kaçırmak istemiyor. Bu sezon FCSB formasıyla Romanya Ligi'nde çıktığı 12 maçta 4 gol atan sol kanat oyuncusu, Avrupa futbolunda geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Her iki ayağını da kullanabilen ve scout raporu sonrası sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Popescu için Sarı-Kırmızılılar'ın ciddi girişimleri var. Kulüp başkanı Becali, "Birkaç yıl sonra 40-50 milyon Euro'ya satarım" dediği Popescu'yu, taksitle bırakmaya kesinlikle yanaşmıyor. Ancak Rumen kaynaklar, Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon Euro'ya bitirebileceğini öne sürüyor.









Limit formülü arıyorlar

Sarı-Kırmızılılar açısından en pozitif gelişme ise oyuncunun transfere yeşil ışık yakması. Menacerler aracılığıyla yapılan görüşmede, Popescu'nun Galatasaray'ın teklifine "Evet" dediği ve kulüplerin anlaşması halinde sözleşme imzalamaya hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi. Özellikle de vatandaşı Cicaldau ve Morutan'ın oyuncu üzerinde yaptığı konuşmaların etkili olduğu bildirildi. Yönetim şimdi bu transfer için limit açmanın formülünü arıyor.