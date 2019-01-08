Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi!

Suç oranının yüksek olduğu Brezilya’nın başkeni Rio de Janeiro’da gasp girişiminde bulunan bir hırsız, bu kez dünyanın en büyük hatasını yaptı. Çünkü telefonunu çalmak istediği kişi, profesyonel bir dövüş sporcusuydu... Karma dövüş yapan 26 yaşındaki Polyana Viana, kendisini kartondan tabancayla korkutan hırsıza ‘kendi yöntemiyle’ adalet dersi verdi!

Yüzü dağılmış hırsızı kolundan burarak tutan profesyonel dövüşçü Viana polisi böyle bekledi.

İki yumruk, bir tekme

Viana olayı şu sözlerle anlattı: “Yanıma oturup bana saati sordu. Söyledim ancak yanımdan ayrılmayacağını anladım. Cep telefonumu topladığım sırada, ‘Bana telefonunu ver. Tepki vermeye kalkma çünkü silahlıyım’ dedi. Sonra elini silahın üzerine koydu ama çok yumuşak olduğunu fark ettim. Bana çok yakındı ve silahı kullanma için zamanı olmayacaktı. Bu yüzden ayağa kalktım. İki yumruk ve tekme attım. Zaten hemen yere düştü. Sonra da onu arkadan boynundan yakalayıp, buluduğumuz yere oturdum. Ve ‘Şimdi polisi bekleyeceğiz’ dedim”.