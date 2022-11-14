İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın Polonyalı kalecisi Bartlomiej Dragowski dün akşam korkunç bir sakatlık geçirdi.





SAĞ AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Dragowski, takımının Dünya Kupası öncesinde oynadığı son maç olan Verona karşılaşmasında sakatlandı ve Dünya Kupası'nda oynama şansını kaybetti. Başka bir sakatlıktan yeni sıyrılan Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sağ ayak bileğini kırdı.

HERKES ŞOK OLDU

Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye gayret etti.

SEZONU KAPATTI

Polonya'nın Katar'da düzenlenecek organizasyon için açıkladığı kadroda yer alan Dragowski, Juventus'tan Wojciech Szczesny ve Bologna'dan Lukasz Skorupski ile birlikte kadroya davet edilen üç kaleciden biriydi.





Dragowski'nin Dünya Kupası'nın yanı sıra sezonun geri kalan bölümünde de forma giyemeyeceğini belirtirken, Spezia'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Jagiellonia Białystok altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci 2016-2022 yılları arasında Fiorentina'da oynamış ve bu sezon başında Spezia'ya transfer olmuştu.