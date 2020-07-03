Polonya basını, Trabzonspor için transfer iddiasında bulundu. Legia Varşova forması giyen Domagoj Antolic ile Karadeniz ekibinin yakından ilgilendiği belirtildi. Kontratı Aralık ayında bitecek olan 30 yaşındaki orta saha bu sezon çıktığı 30 lig karşılaşmasında 3 gol atarken, 5 de asiste imza attı. Hırvatistan Milli Takımı’nın formasını 6 kez terleten Antolic, 1.80 boyunda ve çift yönlü orta saha performansıyla dikkat çekiyor.