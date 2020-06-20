Pandemi krizinde merkez durumunda bulunan Avrupa'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Polonya birinci ligi Ekstraklasa'da taraftarların stadyumlara girişine izin verilmeye başlandı. Küme düşme turunda Gornik Zabrze ile Korona Kielce'yi karşı karşıya getiren maçta stadyumunun yüzde 25'ine taraftar alındı.
Stad girişinde Polonya Futbol Federasyonunun aldığı önlemler de dikkatten kaçmadı.Taraftarların stadyuma girerken, ateşleri ölçüldü. Ellerin dezenfekte edilip, maske takma zorunluluğu getirildi. Taraftarlar karşılaşmayı izlerken maskelerini çıkartmasına ise izin verildi.
TRT Spor