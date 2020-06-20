Polonya'da kısıtlı taraftar uygulaması

Polonya futbolunda hayat normale dönmeye başladı. Stadyumlara yüzde 25 oranında taraftar alınmasına izin verildi. Corona virüs salgını sonrası tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına gelmişti.

20 Haziran 2020, Cumartesi 13:15 Son Güncelleme:
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Polonya'da kısıtlı taraftar uygulaması

Pandemi krizinde merkez durumunda bulunan Avrupa'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Polonya birinci ligi Ekstraklasa'da taraftarların stadyumlara girişine izin verilmeye başlandı. Küme düşme turunda Gornik Zabrze ile Korona Kielce'yi karşı karşıya getiren maçta stadyumunun yüzde 25'ine taraftar alındı.

Stad girişinde Polonya Futbol Federasyonunun aldığı önlemler de dikkatten kaçmadı.Taraftarların stadyuma girerken, ateşleri ölçüldü. Ellerin dezenfekte edilip, maske takma zorunluluğu getirildi. Taraftarlar karşılaşmayı izlerken maskelerini çıkartmasına ise izin verildi. 

TRT Spor


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