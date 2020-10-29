Polonya ve Avusturya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi. Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 156 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 319 bin 250 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 301 artarak, 5 bin 149'a çıktı.

Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 453 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 93 bin 949 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak, 1056'ya çıktı.

Günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle hükümetin cumartesi günü yeni önlemler açıklaması bekleniyor.