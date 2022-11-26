Katar 2022 Dünya Kupası'nda büyük sürprize imza atarak ilk maçta Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan grubun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. Herve Renard'ın öğrencileri bu kez Polonya'yı yenerek ikide iki yapmak istiyor. Polonya grubun ilk maçında Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

Grubun diğer maçında ise Messili Arjantin Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Education Şehir Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Polonya - Suudi Arabistan muhtemel 11'ler

Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Kaminski, Zielinski, Szymanski, Zalewski, Lewandowski

Suudi Arabistan: Owais, Abdulhamid, Tambakti, Bulayhi, Burayk, Malki, Brikan, Abid, Kanno, Dawsari, Shehri