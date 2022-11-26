Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası C Grubu
Dünya Kupası C Grubu'nda ilk maçta büyük bir sürprize imza atan ve Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan grubun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. İki takımdan kazanarak gruptan çıkma adına avantaj sağlamak istiyor. Peki, Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Katar 2022 Dünya Kupası'nda büyük sürprize imza atarak ilk maçta Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan grubun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. Herve Renard'ın öğrencileri bu kez Polonya'yı yenerek ikide iki yapmak istiyor. Polonya grubun ilk maçında Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.
Grubun diğer maçında ise Messili Arjantin Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Education Şehir Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Polonya - Suudi Arabistan muhtemel 11'ler
Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Kaminski, Zielinski, Szymanski, Zalewski, Lewandowski
Suudi Arabistan: Owais, Abdulhamid, Tambakti, Bulayhi, Burayk, Malki, Brikan, Abid, Kanno, Dawsari, Shehri