EURO 2020 E Grubu’nun ilk maçında Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya, 4. kez yer alacağı Avrupa Şampiyonası finallerinde Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Slovakya, ikinci kez finallerde boy gösterecek. Slovaklar’da gelecek sezonda Trabzonspor forması giyecek Marek Hamsik de forma giyecek. İki takım bundan önce 2 kez karşılaştı; söz konusu maçlarda her iki taraf da 1’er galibiyet aldı. Polonya 6, Slovakya 4 gol attı.

Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Haziran Pazartesi günü Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Polonya - Slovakya muhtemel 11'ler:

Polonya: Szczesny, Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz, Jozwiak, Lewandowski

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

Trabzonspor'un bomba transferi Hamsik sahne alıyor

Bordo-Mavililer’in Avrupa Şampiyonası öncesi transferini bitirdiği Marek Hamsik, görücüye çıkıyor. 2 yıllık sözleşme imzalanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesi Slovakya ile Polonya’ya rakip olacak. Slovakya Milli Takımı formasını 126 kez terleten ve bu alanda rekoru elinde bulunduran yıldız futbolcu, kaptanlık pazubandını takıyor. Turnuvaya hazır şekilde gitmek için Mart ayında FK Göteborg ile anlaşan Hamsik, İsveç ekibinde 6 maça çıkmıştı. Marek Hamsik’in, bugün saat 19.00’da başlayacak grup ilk karşılaşmasında 11’de olması bekleniyor.

Tanıdık isimler var

Trabzonsporlu taraftarlar da bu akşam ekran başında yeni yıldızlarını takip edecek. Slovakya Milli Takımı’nın kadrosunda, daha önce Bordo-Mavili formayı terleten Hubocan, Juraj Kucka ve Matus Bero da yer alıyor.