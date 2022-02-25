Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonlarından ortak bildiri

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Rusya ile karşılaşma ihtimalleri olan Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonları Rusya’ya gitmeyeceklerini ifade eden ortak bir bildiri yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri saldırının spordaki etkileri devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemelerinde play-off turunda bulunan Rusya ile karşılaşacak Polonya ve bir sonraki turdaki olası rakiplerinden İsveç ve Çekya ortak bir bildiri yayınladılar. Güvenlik sorununun artması sebebiyle Rusya’ya gitmeyeceklerini ifade ettiler. UEFA ve FIFA’dan bir an önce tepki vermelerini bekleyen üç futbol federasyonu maçların başka alternatif ülkelere alınmasını talep etti.

Rusya, 24 Mart’ta Dünya Kupası play-off turunda Moskova’da Dynamo Central Stadyumu’nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu kazanması halinde 29 Mart’ta İsveç – Çekya karşılaşmasının galibiyle Rusya’da karşılaşacak.

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