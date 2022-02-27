Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'ndaki rakipleri Rusya'ya karşı oynamak istemediklerini dile getirmişti. Maça çıkmayacaklarını belirten Kulesza'ya Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'dan da destek geldi.





Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Kulesza, "Daha fazla söze gerek yok. Artık harekete geçme zamanı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle Polonya Millî Takımı, Rusya'ya karşı Play-Off maçı oynamayı düşünmüyor. Doğru olan karar bu. İsveç ve Çekya federasyınları ile FIFA'ya ortak bir pozisyon sunmak için görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı ki Duda da kendisine sosyal medya üzerinden destek verdi.

Twitter üzerinden Kulesza'nın paylaşımına cevap veren veren Andrzej Duda, "Elbette haklı olarak Sayın Başkan Czarek Kulesza. Haydutlarla oynamazsınız" ifadelerini kullandı.



