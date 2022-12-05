Polonya basını duyurdu: Yeni Lewandowski ve Fenerbahçe...

Sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe , Dünya Kupası için lige verilen araya kadar takdir toplayan bir performans sergiledi.

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İki puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı - lacivertliler, milli takımlardaki oyuncularını beklerken bir yandan da hazırlık maçları oynamaya başladı.

JOAO PEDRO'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

İlk hazırlık maçında La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşadan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanırken Joao Pedro'yu kaybetti.

Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Brezilyalı oyuncunun en az üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Pedro'dan gelen kötü haberle sarsılan Fenerbahçe, forvete bir takviye yapmayı planlıyor.

POLONYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile aynı grupta yer alan Polonya, Arjantin ile birlikte bir üst tura yükseldi.

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Son 16 Turu'nda Fransa'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Avrupa temsilcisinde, yıldız oyuncu Robert Lewandowski çok yüksek ihtimalle son Dünya Kupası'nı oynadı.





Polonya basını da 'Yeni Lewandowski' olacak üç ismi tanıtırken bir de Fenerbahçe detayına yer verdi.

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FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

Gazete son olarak Szymon Wlodarczyk ismine yer verdi. Haber'de şu ifadeler kullanıldı; "O şimdiden 'Yeni Lewandowski' olarak anılıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyiyor. Henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda"

WLODARCZYK'İN KARİYERİ

Futbola Legia Varşova alt yapısında başlayan genç oyuncu, Temmuz 2022'de 15 bin Euro karşılığında Gornik Zabzre'ye transfer oldu.

Takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Wlodarczyk, bu sezon ligde sahaya çıktığı 15 maçta yedi kez gol sevinci yaşadı.

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