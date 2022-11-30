Polonya - Arjantin maçı iddaa oranları

Meksika'ya diş geçiremeyen ancak Suudi Arabistan'ı 2-0 yenen Polonya, zorlu Arjantin maçı öncesi 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alıyor. TD Czeslaw Michniewicz; "Messi'nin yeteneklerini ve kalitesini biliyoruz. Bir oyuncu onu durduramaz, takım olarak iyi savunma yapmalıyız. Ve yapacağız da! Gerektiğinde de hücumdaki hünerlerimizi göstermekten geri kalmayacağız..." dedi. Michniewicz'in Suudi Arabistan maçındaki oyuncu tercihlerini çok fazla değiştirmesi beklenmiyor. Hücumdaki Robert Lewandowski ve Arkadiusz Milik ikilisinden Milik kenara gelip orta alana Sebastian Szymanski eklenebilir. Beklerde Matty Cash ve Bartosz Bereszynski izleyeceğiz. Lewandowski'ye en büyük desteği Piotr Zielinski verecek. Orta sahadaki "Grzegorz Krychowiak & Krystian Bielik", savunmadaki "Jakub Kiwior & Kamal Glik" ikilileri aynı kalacak.

POLONYA - ARJANTİN MAÇI İDDAA ORANLARI!

Katar'daki serüveni şok Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, Lionel Messi önderliğinde (1 gol 1 asist) Meksika'yı 2-0 geçip Polonya maçı öncesi 3 puana ulaşmayı başarmıştı. Suudi Arabistan'ın Meksika'ya da sürpriz yapabilme ihtimalini düşünürsek denklem basit... Polonya'yı yen, grubu lider bitir! Meksika maçında kenardan gelip oyunun seyrini değiştiren Enzo Fernandez, bu kez ilk 11'de olacaktır. Fernandez'in yanında Leandro Paredes ve Rodrigo de Paul forma giyer; hücumdaki "Lautaro Martinez, Lionel Messi & Angel Di Maria" üçlüsü kolay kolay değişmez. "Lisandro Martinez & Nicolas Otamendi" stoper ikilisi Meksika karşısında sınıfı geçti. Yeni hedef; Robert Lewandowski'yi durdurmak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya'nın son 6 maçı "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 3G 1B 2M)

- Arjantin son 7 maçının 6'sını kazandı. Kazandığı 6 maçın tamamında kalesini gole kapattı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Arjantin kazanır" oldu! %20'lik kesim grup lideri olabilmek için kazanmak zorunda olan Arjantin'in 3 puana yakın olduğunu düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.