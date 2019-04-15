A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

117. Paris-Roubaix'de Philippe Gilbert'in ardından bitiş çizgisini ikinci sırada geçen isim, Katusha Alpecin'in Alman bisikletçisi Nils Politt olmuştu. 25 yaşındaki sporcu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, Philippe Gilbert gibi değerli bir sporcuya kaybetmiş olmanın kendisinde hayal kırıklığı yaratmadığını söyledi.

Politt'in yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

"Bugün hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğramadım. Bu benim dördüncü yılım ve Dünya Şampiyonası gibi pek çok önemli yarışı kazanmış Philippe Gilbert'e karşı, Paris-Roubaix'de 2. olarak yarışı kaybetmek bence utanılacak bir şey değil. Sprinte arkadan başlamayı istiyordum ancak Philippe kartını arkadan gelen Yves Lampaert ile oynadı. Benden sonra başladı ancak sprintin sonunda bu iş için en güçlüsü olduğunu anladım. Sprintte kazanmak için bir şansım olacağını düşünüyordum ancak düşündüğüm gibi gitmedi. Burada U23 olarak bulundum, 5 kez düştüm fakat yine de babama bu yarışın bana uygun olduğunu söyledim. Roubaix benim için çok şey ifade ediyor. Bu yarıştan gerçekten hoşlanıyorum. Katettiğim gelişmeler de bu yarışa uygun olduğumu gösteriyor. Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum."