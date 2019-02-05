Polisgücü yarın Trophy için Hırvatistan’a gidiyor

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’de A gurubunda yer alan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı 8 Şubat’ta Fransa ve Danimarka temsilcileriyle, 9 Şubat’ta da İngiltere'nin temsilcisiyle maç yapacak. Maçların sonuçlarına göre B Grubu takımlarıyla eşleşecek olan takımda yer alan sporcularının morallerinin yüksek olduğu öğrenildi.

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’e Türkiye’nin temsilcisi olarak katılacak olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı bugün Alanya kampında ki son çalışmalarını yaparak yarın Antalya’dan İstanbul Atatürk Hava limanına hareket edecek. Buradan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e hareket edecek olan kafile Perşembe günü son çalışmalarını Zagreb’de yaparak Cuma günü ilk maçını Danimarka, ikinci maçını ise Fransa’nın temsilcisiyle yapacak. 9 Şubat’ta İngiltere’nin temsilcisiyle karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı ilk üç maçta elde edeceği sonuçla B grubunda yer alan diğer ülke temsilcileriyle karşılaşacak.

Takımın bütün hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan, “Alanya kampımız bugün tamamlanıyor. Takımımız yarın Atatürk Hava Limanından Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e hareket edecek olup buradaki son çalışmalarının ardından A grubunda ilk maçını Danimarka, Fransa ve İngiltere takımlarının temsilcileriyle yapacak. Elde edilecek sonuca göre B gurubu temsilcileriyle karşılaşacak olan ekibimiz Hırvatistan’a kazanmak için gidiyor. Başarılı bir sonuçla döneceğiz inşallah. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz. Alanya kampında takımımıza büyük destekler veren, salon tahsisinden, sporcularımızın moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için her konuda emekler harcayan, sporun ve sporcunun dostları Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Mahir Oktay’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Polisgücü Trophy için hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy hazırlıklarını bugün son çalışmalarla tamamlayacak olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımında sporcuların yüksek bir morale sahip olduğunu ifade eden Teknik Direktör Yusuf Kasım, “Bizler imkanlarımız doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün son çalışmalarımızı yaparak yarın Hırvatistan’a hareket edeceğiz. Trophy’de Türkiye’yi temsil ediyoruz. Sporcularımızın moralleri yüksek, kazanmak için gidiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var ama Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı da güçlü bir takım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımından Yusuf Kasım Teknik Direktör olarak görev yaparken Mustafa Karalar Yardımcı Antrenör, Lütfü Metehan fizyoterapist olarak görev alıyor. Takımda görev alan sporcular ise Mustafa Öğretici, JavitGolmuhammadi, Alparslan Bozkurt, Mahmut Cengiz, Yakup Bahrami, RezaBeithade, BedhatBeiranvad, Celal Aydın, Ali Özkılıç, Ahmet Çeker, Yusuf Yaşar, RezaNoutzade, Batuhan Erman ve Veysi Gürler görev alıyor.

İHA