Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda birçok küçük iyi huylu kistin oluşmasıyla beliren bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle 35 yaş altı kadınları tehdit ediyor. Bu hastalık sonucunda ciltte sivilce, yağ, saç dökülmesi ve tüylenme gibi belirtiler görülüyor. Doğurganlığı olumsuz yönde etkilediğinden, uzman bir kadın doğum uzmanına görünmenizde yarar vardır.

Polikistik over nedir?

Polikistik over, yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumuyla şekilleniyor. Adet düzensizliğiyle kendini belli ediyor. Yumurtalıklarda oluşan kistler nedeniyle, hem yumurtlama düzeni bozuluyor hem de hormonal dengesizlikler oluşuyor. Buna bağlı olarak da kilo artışı, tüylenme, sivilce gibi pek çok şikayet ortaya çıkıyor.

Normal değerlere sahip bir kadında FSH/LH hormon testi 3 civarındadır. Fakat polikistik over sendroma sahip kadınlarda daha yüksek sonuçlar çıkıyor. Bu hastalık doğurganlığı olumsuz etkilediği gibi birçok farklı hastalığın da zeminini hazırlayabiliyor.

Polikistik over, özellikle üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Yumurtlama bozukluğuna yol açarak kısırlığa zemin hazırlıyor. Tedavi edilmediğinde de ilerleyerek ise karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kısırlık, depresyon ve anksiyete bozuklukları, hipertansiyon, uyku apnesi gibi pek çok önemli soruna yol açabiliyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, biran önce tedavi sürecini başlatmalısınız. Fazla kilolarınızdan kurtulup, uygun bir tedavi yöntemi ve diyet programıyla hormon seviyelerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Polikistik over belirtileri nelerdir?

* Adet düzensizliği

* Cilt yağlanması (özellikle yüz bölgesinde), kararması

* Tüylenme ve sivilcelerde artış

* Kısırlık

* Kilo artışı

* Erkek tipi kellik, saç dökülmesi

* Baş ağrısı

* Ağır kanama

* İnsilüne karşı direnç

* Stres, depresyon

* İltihap

Polikistik over tedavisi nasıl yapılır?

Polikistik over tanısı konulduktan sonra, bebek sahibi olup, olmama durumuna bağlı olarak tedavi yöntemi uygulanıyor. Eğer bebek sahibi olmak istemiyorsanız öncelikle adet düzensizliğiniz çözülüyor. İkinci aşamada tüylenme sorununuz çözülüyor. Bunun için doğum kontrol hapları verilebiliyor.

Bebek sahibi olmak istiyorsanız insülin direnciniz ayarlanıyor ve yumurtlamanız sağlanmaya çalışılıyor. Yumurtlama fonksiyonu bozulmuş kadınlarda, duruma göre laparoskopik yöntemle cerrahi işlem uygulanabiliyor.

İlaç tedavisiyle birlikte uygun bir beslenme düzeni ve diyet programı uygulamanız, fiziksel aktivitelerde bulunmanız öneriliyor.

Polikistik over sendromu diyeti nasıl yapılır?

Besin içeriğinden dengeli ve zengin bir Polikistik over sendromu diyeti listesi kilo kontrolünüze yardımcı olabilir. İnsülin düzeyini dengeleyip, semptomların gelişme riskini azaltabilir. Bu nedenle bir beslenme uzmanına kendinize özel bir diyet programı hazırlatabilirsiniz. Hazırlatacağınız diyet programı;

* Günlük kalorinin %30-40 kadarını karbonhidrat olarak almalısınız. Kahvaltıda tam buğday, çavdar, kepek gibi esmer ekmek çeşitleri yer almalıdır. Öğlen ve akşam yemeklerinde pirinç, makarna gibi besinlerin yerine çorba, bulgur ya da esmer ekmek tercih etmelisiniz.

* Diyet listesi hazırlarken protein kaynağı besinlerle karbonhidrat kaynaklarını birlikte ve dengeli tüketmelisiniz. Yağsız kırmızı et, tavuk eti, balık, yumurta, yoğurt, peynir ve süt gibi protein kaynağı besinler mutlaka listenizde olmalıdır.

* Doymuş yağlar ve esansiyel yağ asitleri mutlaka diyet listenizde olmalıdır. Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, avokado, zeytinyağı, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlar, kabak çekirdeği ve keten tohumu gibi besinler diyet listesinde olmalıdır.

* Diyet listenizde düşük glisemik indeksli besinler bulunmalıdır. Bunlar; Kuşkonmaz, brokoli, lahana, karnabahar, kereviz, salatalık, yeşil fasulye, ıspanak, domates ve kabak gibi sebzeler; elma, çilek, üzüm, portakal, şeftali ve erik gibi meyvelerdir.

Polikistik over tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

1- Keten tohumu; bir su bardağı suyun içine bir yemek kaşığı keten tohumunu ekleyip, 3 saat bekletin. Ardından süzüp içebilirsiniz. Ayrıca salata, çorba ve smoothielere de keten tohumu yağı ekleyerek tüketebilirsiniz.

2- Çemen otu tohumu; bir su bardağı suyun içine bir yemek kaşığı çemen otu tohumunu ekleyip, 8 saat bekletin. Süzdükten sonra balla tatlandırıp tercihen sabah kahvaltılarında içebilirsiniz.

3- Tarçın; bir su bardağı suyu cezvede kaynatın. Su kaynamaya başlayınca, bir çay kaşığı tarçın ekleyip, ocağı kapatın. 5 dakika demlenmesini bekleyin ve sonra için.

4- Meyan kökü; bir litre suya bir avuç içi kadar meyan kökü ekleyin, birkaç saat buzdolabında bekletin. Süzdükten sonra gün boyu aşırıya kaçmamak şartıyla içebilirsiniz. İsterseniz bir cezvede, bir çay kaşığı kadar meyankökünü kaynatıp da içebilirsiniz.