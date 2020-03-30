Poldi’den maaş adımı

Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski’den örnek bir adım geldi. Başarılı oyuncu, Avrupa’da ve dünyada futbolcuların maaşlarında kesinti yapmalarının üzerine sorulan soru üzerine, “Henüz böyle bir konu açılmış değil. Ancak kulüp çalışanlarına destek olmak için maaşlarımızın bir kısmından vazgeçmek gerekiyorsa, bunu ilk ben kabul ederim” açıklamasında bulundu.