Polatlı Belediyespor: 28 - Ardeşen Gençlik: 31

Hentbolda Kadınlar Süper Lig’in 9. hafta erteleme müsabakasında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polatlı Belediyespor’u 31-28 yendi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 21:23
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Polatlı Belediyespor: 28 - Ardeşen Gençlik: 31

Hentbolda Kadınlar Süper Lig’in 9. hafta erteleme müsabakasında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polatlı Belediyespor’u 31-28 yendi.

Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı 17-14 önde geçen konuk takım, parkeden de 31-28 galip ayrıldı.

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