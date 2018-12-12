Polatlı Belediyespor: 28 - Ardeşen Gençlik: 31

Hentbolda Kadınlar Süper Lig’in 9. hafta erteleme müsabakasında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polatlı Belediyespor’u 31-28 yendi.
Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı 17-14 önde geçen konuk takım, parkeden de 31-28 galip ayrıldı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig’in 9. hafta erteleme müsabakasında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polatlı Belediyespor’u 31-28 yendi.
Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı 17-14 önde geçen konuk takım, parkeden de 31-28 galip ayrıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.