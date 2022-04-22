İstanbul, 22 Nisan 2022- Geçtiğimiz ay Türkçe dil desteğini duyuran ve İstinye Park AVM’de özel bir etkinlik gerçekleştiren dünyaca ünlü mobil oyun Pokémon GO’nun ülkemizdeki bir sonraki topluluk etkinliği belli oldu. Etkinlik, 23 Nisan’da İzmir Karşıyaka Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenecek.

Üç saat sürecek topluluk etkinliğinde ilk kez ortaya çıkacak bir de Pokémon var: Stufful! Gerçekten şanslı olan Eğitmenler etkinlikte parlak bir Stufful yakalayabilecek. Ayrıca etkinlik sırasında veya sonraki iki saat içinde Stufful'ı evrimleştirerek, Güçlü Saldırı Emici Yumruğu bilen Bewear'ı elde etme şansına sahip olabilirsiniz!

Eğitmenleri Topluluk Günü’ne özel “Yumuşacık Ayıcık” adında bir Araştırma Hikayesi’nin yanı sıra Pokémon yakalarken normalde elde ettikleri TP puanının üç katını kazanma, Stufful yakaladıklarında 2 kat Stufful XL Şeker elde etme şansı, 2 kat daha fazla Yakalama Şekeri, grup oyunu bonusları, etkinlik çıkartmaları gibi birçok ödül kazanma fırsatı bekliyor.

İzmir’de gerçekleşecek olan topluluk etkinliğiyle ilgili detayları kaçırmamak için Pokémon GO Türkiye resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Pokémon GO Türkiye resmî sosyal medya hesapları:

Instagram.com/PokemonGOAppTR

Twitter.com/PokemonGOAppTR

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