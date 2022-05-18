Mart 2022'de Türkçe dil desteğine kavuşan dünyaca ünlü mobil oyun Pokémon GO, ülkemizde gerçekleşecek sıradaki Topluluk Günü etkinliğini duyurdu. Resmî yüz yüze Topluluk Günü buluşması 21 Mayıs tarihinde, saat 11.00 ve 14.00 arasında Ankara Altınpark'ta düzenlenecek. Bu ay ilk defa, ülke genelinde Adana, İzmir, Bursa gibi şehirlerde 9 Sanal Topluluk Günü etkinleştirmesi gerçekleştirilecek ve bu illerdeki Eğitmenler buluşacak. İlerleyen aylarda sayıları artacak olan sanal Topluluk Günü etkinleştirmeleri, Pokémon GO’nun internet sitesinde Topluluk Günü Haritası sekmesinin altında görüntülenebilir.

Üç saat sürecek topluluk günü etkinliğinde şanslı olan Eğitmenler etkinlikte parlak bir Alolalı Geodude yakalayabilecek. Ayrıca etkinlik sırasında veya sonraki iki saat içinde Alolalı Graveler'ı (Geodude'un evrimi) evrimleştiren Eğitmenler, Pokémon GO’ya yeni eklenen Hızlı Saldırı Yuvarlanma'yı bilen Alolalı Golem'i elde etme şansına sahip olacak.

Eğitmenleri; Topluluk Günü'ne özel bilet ile "Kayalık Yol" adında bir Araştırma Hikayesi'nin yanı sıra, Pokémon yakalarken normalde elde edilene göre üç kat Tecrübe Puanı, Alolalı Geodude yakaladıklarında 2 kat Geodude Şekeri kazanma, grup oyunu bonusları ve etkinlik çıkartmaları gibi birçok ödül kazanma fırsatı bekliyor.