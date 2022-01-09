Pohjanpalo: Doğru zamanda doğru yerdeydim

Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor 'da, 2 gol birden atan Pohjanpalo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 56. ve 68. dakikalarında fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, duran topların önemine dikkat çekerek, doğru zamanda doğru yerde olduğunu belirtti.

Pohjanpalo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bir kez daha şu ortaya çıktı, duran toplar çok önemli. Doğru zamanda doğru yerdeydim. Kazanmayı istiyoruz ama bu maçın geneline bakınca 1 puan bizim için iyiydi. Önümüze bakacağız."

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