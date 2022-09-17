Pogba kardeşlerin davasında sıcak gelişme! Suçunu itiraf etti

Juventus'un 29 yaşındaki yıldızı Paul Pogba kısa süre önce hayatının şokunu yaşadı. Fransız futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba ile arasında geçenler futbol dünyasını sarstı. İşte ayrıntılar...

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba ağustos ayının son günlerinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Mathias Pogba paylaşımında kardeşi Paul Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını iddia etti. Mathias Pogba aynı zamanda kardeşinin kendisini hapse attırmak istediğini aynı zamanda Kylian Mbappe'yi lanetlemeyi hedeflediğini açıkladı.

Fransız basını bu olaylar henüz etkisini yitirmeden kısa bir süre sonra yeni bir iddia ortaya attı. Fransız basınında yer alan haberde organize bir suç çetesi Paul Pogba'ya santaş yaptıktan sonra gasp girişiminde bulundu. Paul Pogba'nın bu olaylarda kardeşinin bir bağlantısı olduğu yönünde Fransız polisine suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

AVUKATI AÇIKLADI

Paul Pogba'nın avukatı yaşananlar sonrası bir açıklama yaptı ve Paul Pogba'nın Mathias Pogba'yı suçladığını belirtti. Paul Pogba'nın avukatı açıklamasında, "Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak" dedi.

Olayla ilgili polise şikayette bulunan Paul Pogba kendisini tehdit eden ve şantaj uygulayan grubun 13 milyon dolarlık bir istekte bulunduğunu kaydetti. İddialara göre iki silahlı kişi, Paul Pogba'yı 13 yaşından bu yana gizlice koruduklarını iddia ederek Juventus'un yıldızından 13 milyon dolar talep etti.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI, MATHİAS GÖZALTINA ALINDI

Paul Pogba'nın şantaj ve gasp suçlamalarının ardından Fransız polisi yasal süreci başlattı. Paul Pogba ve avukatının suçlularla bağlantı kurduğunu iddia ettikleri Mathias Pogba gözaltına alındı. Mathias Pogba'nın gözaltı sürecinde suçunu itiraf ettiği öne sürüldü.

YERİNİ BİLEN TEK KİŞİYDİ

Le Parisien'de yer alan habere göre; Paul Pogba'yı gasp etmeye çalışan şüphelilerden beş kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mathias Pogba'nın da bu isimler arasında bulunduğu kaydedildi. Mathias Pogba'nın Paul Pogba'nın antrenman takvimini yakından bildiği ve şantajcılarla işbirliği yapabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

PAUL POGBA'NIN KARTINDAN 200 BİN EURO ÇEKTİ

Paul Pogba'ya yönelik şantaj ve gasp girişiminde suçluların belirli aralıklarla görev aldığı kaydedildi. Suçlulardan birinin 100 bin euro istediği, diğer ikisinin İngiltere'de Paul Pogba'nın kartından 200 bin euro çektiği kaydedildi. Paul Pogba'nın kardeşinin tüm bu suçlamaları reddettiği ve şantaj ile gasp girişimlerinde yardım ettiğine yönelik iddialara karşı çıktığı aktarıldı.

Mathias Pogba'nın kendi isteğiyle Paul Pogba'yı tehdit ettiği ve Kylian Mbappe'ye karşı büyü iddiasının kendi insiyatifiyle yayımladığını polise aktardığı vurgulandı. (Skorer)



