İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geleceği tartışılan ve takımdan ayrılması gündemde olan Paul Pogba, eski takımı Juventus'a dönme hazırlığında. The Times'a göre Manchester United'dan ayrılmaya kararlı olan Pogba, Juventus'a dönme kararı aldı.

United, Pogba'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı ve oyuncuyu bonservissiz olarak elinden kaçırma ihtimalini şimdilik ortadan kaldırdı. Pogba'nın menajeri Raiola da oyuncusunun mutsuz olduğunu ve ücretsiz bir transfer ile elden çıkmaması adına United'ın bu yaz onu satması gerektiğini belirtiyor.

The Sun'ın haberine göre de Manchester United, yaz aylarında Pogba'yı 50 milyon Pound karşılığında bırakabilir. Fransız orta saha, 2016'da 105 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu.