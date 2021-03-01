Yemek kültürünün en lezzetli işlerinden biri şüphesiz hamurlu yiyeceklerdir. Özellikle poğaçalar Türk mutfağının vazgeçilmez yiyecekleri arasındayken hem de evlerde ya da farklı mekanlarda yapılabilmektedir. Mayalı veya mayasız şekilde yapma imkanı sunan poğaçalar, belli başlı malzemeler eşliğinde ele alınır. Tabii tam kıvamında ve doğru bir lezzet ortaya çıkarabilmek için mutlaka kaç dakikada ya da kaç derecede pişirmesi gerektiğini noktasını iyi bilmek gerekir. Böylece her damak tadına uygun poğaçaların hazırlanmasına fırsat vermek mümkündür.

Poğaça kaç derecede pişer?

Poğaça pişirmek için genel olarak 170 ya da 180 derecelik bir ısı yeterlidir. Bu aralık içerisinde ele alınacak olan dereceyi tam olarak 175 derecesi üzerinden ele almak mümkün. Tabii mutlaka belirli aralıklarla fırın içerisindeki poğaçaları kontrol etmek önemlidir. Üzeri kızardıktan ve istenilen kıvam rengine geldikten sonra, fırından çıkarmak suretiyle keyifle servis edilebilir. Hangi poğaça türü olursa olsun ortak şekilde hamur belli başlı malzemeler kullanıldı için, Ortalama olarak 175 derece fırında pişirmek yeterlidir.

Poğaça kaç dakikada pişer?

Poğaçanın pişirme dakikası fırının derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak lezzetli bir poğaçayı tam kıvamında hazırlamak için 175 derece yeterli iken, buna bağlı olarak ortalama pişirme süresi 20 ya da 25 dakika olarak öne çıkıyor. Tabii fırının derecesini yükseltmek ya da düşürmek biraz daha erken ya da biraz daha geç poğaçanın pişmesini sağlayabilir. Ancak bu defa poğaçanın çiğ kalması ya da yanması gibi durumlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle hamurun iç kısmının çiğ kalmaması adına, mutlaka 175 derecede 20 veya 25 dakika kadar pişirmek yeterlidir.

Mayalı poğaça nasıl yapılır?

Belli başlı bazı malzemeleri ele almak suretiyle mayalı poğaça yapımını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekildedir;

- Bir su bardağı ılık su

- Bir su bardağı ılık süt

- 2 paket kuru maya

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 2 çay kaşığı tuz

- Bir tane yumurta

- 2 su bardağı un

Öncelikle ılık su ve ılık süt ile beraber kuru mayanın yanı sıra toz şekeri bir kabın içerisine atarak 5 dakika kadar karıştırın. Bunun üzerine maya eridikten sonra tuz ile beraber yumurtayı içine atın. Yavaş yavaş unu karıştırmak suretiyle tamamen kabın içerisine boşaltın. Daha sonra kıvamına gelmiş olan hamurun üzerine bir streç film ile kapatarak 40 veya 45 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Ardından bir yumurta büyüklüğünde parçaları hamurdan koparmak suretiyle şekil vermeye başlayın. Bunları tepsinin üzerine yerleştirmek suretiyle, üst kısmını da yumurta sarısı ile hazırlanmış malzemeyi sürün. Tabii burada tepsi üzerine streç film koymayı unutmayın. Pişirme işlemine başlayarak güzel yer poğaça hazır hale getirebilirsiniz.

Mayasız poğaça nasıl yapılır?

Mayalı poğaça ile beraber aynı zamanda mayasız poğaça da yapılabilmektedir. Durum kişisel isteklere göre değişkenlik gösterirken, mayasız poğaça için belli başlı malzemeler ele alınır.

- Bir su bardağı yoğurt

- Bir çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 Yemek kaşığı toz şeker

- Su bardağı un

- 1 adet Kabartma tozu

Bir kabın içerisine yoğurdu, sıvı yağ ve yumurta ile beraber tuzu ekleyerek karıştırın. Ardından kabartma tozu ile beraber unu eklemek suretiyle yavaşça yoğurun. Daha sonra ayrı bir kaba beyaz peynir ile maydanozu ekleyerek hazır hale getirin. Ardından bir ceviz büyüklüğünde hamur koparmak suretiyle bunları açmaya başlayın. İçerisine peynirli ve maydanozu hazırladığınız karışımı ekleyin. Daha sonra bunların D harfi şeklinde kapatın. Ardından streç film ile kaplanmış olan tepsi üzerine bu hamurları yerleştirin. Üst kısmına Yumurta sarısı ile hazırlanmış kıvamı sürün ve fırına verin. İşte bu şekilde kolayca lezzetli mayasız poğaça hazırlamak mümkündür.

Poğaça yaparken püf noktaları nelerdir?

Poğaça yaparken belli başlı bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bunlara dikkat ederek daha lezzetli ve tam kıvamında hamur işi yiyecekler hazırlamak mümkün.

- Mutlaka poğaça yaparken oda sıcaklığında ele almanız önemlidir.

- Poğaçanın yumuşak olabilmesi için toz malzemesini elemek gelir.

- Hamuru yumuşak olması için mutlaka unu yavaş yavaş ekleyin.

- Hamuru pişirirken mutlaka sık sık fırını kontrol edin.