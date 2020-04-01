Podyumun meleğine korona şoku

Victoria's Secret'in en güzel modellerinden Alexina Graham, koronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Podyumun meleğine korona şoku

Victoria's Secret'in en güzel modellerinden Alexina Graham, koronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. 5 gündür tedavi gören 30 yaşındaki İngiliz model, hastane odasından çekilmiş fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Yüksek ateş ve nefes darlığı çeken Graham'ın tedavisine devam ediliyor. İnsanların koronavirüsü ciddiye almaları gerektiğini söyleyen Graham, yaşadıkları için "Çok korkutucuydu" dedi.

Ünlü model hastanedeki pozuyla takipçilerine tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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