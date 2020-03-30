Podolski’den Gnabry açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un formasını giyen Lukas Podolski, Arsenal’den eski takım arkadaşı Serge Gnabry hakkında FourFourTwo’ya açıklamalarda bulundu.

Arsenal dönemini kötü geçirdikten sonra Bayern Münih formasıyla zirveye çıkan Gnabry’nin, İngiltere’de beklentileri karşılayamamasında yaşadığı sakatlıkların etken olduğunu belirten Podolski, “Birlikte çok fazla zaman geçirdik. Akşam yemeklerine gidiyorduk. Ama bazen futbol böyledir. Bazen sana daha çok güven veren bir takım bulabilirsin” dedi.

Gnabry’nin oyuncu özelliklerini de kendine benzeten Alman yıldız, “Serge, çok güçlü ve hızlı. Tıpkı benim gibi… Her iki ayağını da kullanabiliyor ki benim sadece onun gibi bir sağ ayağım yok. Bayern’de başarılı olduğu için gerçekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.