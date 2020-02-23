Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde Antalyaspor'da forma giyen ve bugün oynanan Yeni Malatyaspor maçında galibiyet golünü atan sarı kırmızılıların eski futbolcusu Lukas Podolski, derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alman futbolcu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam Fenerbahçe karşısında onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar." ifadelerini kullandı.