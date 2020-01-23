Son Dakika Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman yıldız Lukas Podolski resmen Antalyaspor ile anlaştı. Süper Lig ekibi Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından Podolski'nin transfer olduğunu duyurdu.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından bir video ile transferi açıkladı ve "Hoşgeldin Podolski" ifadesi kullanıldı.





Lukas Podolski,Süper Lig'de 20 gol atmıştı

Lukas Podolski, Galatasaray forması altında 56 lig maçına çıkmış ve 20 gol atmıştı. Alman oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 12 gol atmış ve 2015-16 sezonunda final maçında attığı golle Galatasaray forması altında bu kupayı kazanmayı başarmıştı.











