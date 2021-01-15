



PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, vatandaşı Paulo Dybala'ya kavuşabilir. Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı Tottenham döneminde de kadrosuna katmak isteyen Pochettino'nun transfer hayali son anda yatmıştı.

Sport Mediaset'in haberine göre ise PSG, Juventus ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Üstelik bu transfer için Dybala'ya yıllık 15 milyon Euro'luk bir maaş önerilmesi planlanıyor. Dybala'nın Juventus ile sözleşmesinin 2022'de bitecek olması da PSG'nin elini güçlendiren faktörlerden biri konumunda.

Dybala'nın istatistikleri düşüş gösterse de Juventus için hala büyük önem taşıdığı aktarılmakta. 2019'da Dybala'nın Pochettino yönetimindeki Tottenham'a transferi ciddi şekilde konuşulmuş fakat önemli aşama kaydedilen transfer son anda gerçekleşmemişti.