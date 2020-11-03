Manchester United’daki kötü gidişat sebebiyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı konuşulurken, göreve Mauricio Pochettino’nun geleceği iddia ediliyor.

Arjantinli teknik direktör, Sky Sports’a yaptığı açıklamada,”Bu ülkede harika insanlar keşfettim. Buraya aşığım. Oyuna yeniden dönmeye her zaman hazırdım. Futbolu seviyorum. Bu benim tutkum, işim değil” ifadelerini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti:

“Oyuna tekrar dahil olmayı dört gözle bekliyorum. Oyuncularınız ve ekibinizle bir şeyleri paylaşmayı özlüyorsun. Taraftarlar olmadığında futboldaki tutkunun yok olduğunu anlıyorsunuz. Onların stadyumda olması çok şey ifade ediyor. Sektörü korumak için oynamaya devam etmemiz gerekiyor.”

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Pochettino, “Umarım Tottenham, Mourinho ile kupalar kazanıp şampiyonluk yaşar. Tottenham taraftarları ve oyuncuları bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.

(Bein Sports)