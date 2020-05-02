Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile final oynayan ve bu sezon başında görevine son verilen Mauricio Pochettino çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Arjantinli teknik adam, "Ölmeden önce tekrar Tottenham'ın menaceri olmak istiyorum. Tottenham ile şampiyonluk kazanmak istiyorum. İçimde yollarımızın tekrar kesişeceğine dair bir his var" dedi.