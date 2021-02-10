Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için transfer iddiaları her gün artıyor. Arjantinli oyuncunun özellikle Fransız devi PSG'ye gideceği konuşulurken Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman da bu söylentilere ilişkin konuşan Angel Di Maria'yı eleştirmişti. Koeman'a cevap ise PSG'nin Arjantinli hocası Mauricio Pochettino'dan geldi.

Messi'nin PSG'ye katılabileceği söylentileri sorulan Angel Di Maria, "Umarım öyle olur" yorumunu yapmıştı ki Ronald Koeman da buna, "Bana, saygısızlık gibi geliyor. Bu tür şeyler söylemek yanlış olabilir. PSG'den birçok oyuncu Messi hakkında konuşuyor. Bu doğru değil. 'Bizim oyuncumuz' gibi konuşuyorlar. Bunun, Barça'ya saygı olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti.

Konuya ilişkin görüşünü paylaşan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Messi'ye veya Barcelona'ya herhangi bir saygısızlık olmadığını belirtti. Di Maria'nın sözleri sorulan Arjantinli hoca, oyuncuların ve gazetelerin kendilerini özgürce ifade edebileceklerini belirtirken PSG'nin bu durumlara dahil olmadığını söyledi.