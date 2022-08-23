Azerbaycan temsilcisi Qarabağ FK, 0-0'ın rövanşında Çekya'dan Viktoria Plzen ile Doosan Arena'da Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Çekya şampiyonu Viktoria Plzen, Finlandiya'dan HJK Helsinki ve Moldova'dan Sheriff Tiraspol engellerini aştıktan sonra Azerbaycan'da Qarabağ ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı; zorlu rövanşta "deplasman golü kuralı" geçerli değil ve her türlü beraberlikte maç uzatmaya gidecek. Geçen sezon takımın en önemli gol silahı olan Jean-David Beauguel, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'nın yolunu tutmuştu. Tomas Chory (8 maç - 3G 2A) ve Jan Kliment'le (7 maç - 4G) hücumu kompanse ediyorlar. Orta sahanın ağır yükünü çeken Pavel Bucha ve kaptan (stoper) Lukas Hejda takımın öne çıkan diğer isimleri...

Lech Poznan, FC Zürich ve Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin kapısına gelen Qarabağ; bir önceki turda Ferencvaros'a uyguladığı tarifeyi Viktoria Plzen'e uygulayabilirse adını grup aşamasına yazdıracak. Macar temsilcisine karşı da ilk maçı evlerinde oynamış ve sahadan beraberlikle ayrılmışlardı; rövanşı 3-1 kazanıp turu geçen taraf olmuşlardı. Bakalım benzer bir senaryo görebilecek miyiz... Yeni sezonda ligi 2'de 2 ile açtılar. Avrupa'da sessiz olan Ramil Sheydayev, 2 maçı da tabela yaparak geçti. Avrupa'da hiç süre almayan Musa Qurbanly de ligde 2 maçı gollerle geçti. FC Zürich eşleşmesinde turu getiren golün asistini yapan Abdellah Zoubir, 7 Avrupa maçında 4 gol atan Ibrahima Wadji ve "10 numara" Kady dikkat çeken diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Viktoria Plzen, Avrupa'da oynadığı son 11 maçın 8'ini kazandı! (1B - 2M)

- Qarabağ FK'nın Avrupa'da oynadığı son 12 maçın 10'unda "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Viktoria Plzen kazanır" oldu! %24'lük kesim saha ve seyirci avantajıyla Çekya temsilcisinin 90 dakika içinde kazanıp adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırmasını bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 0-0'ın rövanşında en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR’ÜN TAHMİNİ

İlk maçta oyun hakimiyetini elinde tutan Karabağ, hücumda organize değildi. Hareketli geçen ilk maçta tek eksik gol olurken, Plzen, daha çok oyunu tutmaya çalışan taraf oldu. Bu sefer iç sahada kazanmaya yönelik hamleler yapmalarını bekliyorum. Bu hamleler ilk maçta eksik olan golleri getirecektir kanısındayım. Maçı kazanan gruplara kalacak. Her iki ekipte riskler alarak oynayacak. Turun ikinci maçında goller izleriz. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.