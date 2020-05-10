Trombositlerin bir diğer adı platet olarak bilinmektedir. Platetler herhangi bir yaralanma ya da bu gibi durumlar karşısında kanın pıhtılaşması için harekete geçer. Bu doğrultuda kan tahlilleri yapıldığında kan sayımı yani hemogram üzerinden trombositlerin değeri ölçülür. Bu değer doğrultusunda belli bir referans aralığı vardır ve bu aralığın düşüklüğü veya yüksekliğinde belli başlı bazı hastalıklar ön plana çıkar.

PLT kan değeri nedir?

Yaşanabilecek olası kanamalarda kanı pıhtılaştırmak için öne çıkan trombositler PLT olarak bilinmektedir. Yani diğer bir ismi ile plateteler olarak da öne çıkarlar. Kemik iliği tarafından üretimi gerçekleştirilen trombositler, ihtiyaç duyulduğu zaman savunma mekanizması olarak öne çıkar ve kanın pıhtılaşmasına olanak tanır. Bütün ile renksiz olan bu kan hücreleri alyuvar ile beraber akyuvarlardan dahi küçük boyutlara sahiptir.

PLT değerinin yükseklik ya da düşüklüğü ile beraber trombosit miktarında artış ve azalış durumu ortaya çıkar. Yani ele alınan kan testi ile beraber trombosit miktarı üzerinden meydana gelmiş olası problemler anlaşılır. Özellikle yükseklik söz konusu olduğu zaman ciddi risk faktörlerinde bahsetmek mümkündür. Böyle durumlarda yapılması gereken mutlaka erken zamanda doktora başvurulması ve gerekli tetkiklerin yapılmasıdır.

PLT kan değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Kan testi ile beraber PLT değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilir. Öncelikle söz konusu düşüklük ele alındığı zaman, trombosit değerinin 150 binin altına inmesi ile beraber bu durum oluşur. Bu doğrultuda ortaya da hafif şiddetli bir düşüş söz konusu olabileceği gibi çok ciddi düşüşler de yaşanabilmektedir. Eğer böyle durumlarda tedavi söz konusu olmaz ise hayati bir risk ortaya çıkabilir. Özellikle Lösemi ile beraber bazı hastalıklar üzerinden PLT değerinin düşüklüğü ön plana çıkabilmektedir.

- Siroz,

- B12 eksikliği,

- Kemoterapi ile beraber Radyoterapi,

- Aşırı alkol kullanımı,

- Kemik iliğinde trombosit üretiminden yetersiz olması,

- Bazı kimyasal durumlara ve radyasyona maruz kalmak,

- Miyelodisplazi,

- Şiddeti oranda anemi,

- Polat ve demir eksikliği,

Kanda bulunan trombosit miktarının bir anda 400 binin üzerine çıkması ile beraber meydana gelen durum PLT yükselişi olarak öne çıkmaktadır. Böyle durumlarda gerekenden çok daha yüksek oranda trombosit üretimi söz konusudur. Özellikle trombosit miktarının normalin çok üzerinde olması bazı kişilerde kanın pıhtılaşma oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Böyle zamanlarda acil tedavi büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda belli başlı bazı hastalıklar PLT üzerinden yükselişe işaret etmektedir.

- Travma ardından,

- Hemolitik anemi,

- Birtakım cerrahi operasyonlar sonrası yaşanan durum,

- Demir düşüklüğü,

- Birtakım ilaçların kullanımı,

- Bazı kanser türlerinin varlığı,

- Cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması,

- Durup dururken kemik iliğinde yüksek oranda trombosit üretimi,

- Kan kayıpları,

- Polisitemia Vera ismi ile bilinen kemik iliği hastalığı,

- İltihaplı bağırsak hastalığı,

- Bunlar gibi daha pek çok farklı problemden söz etmek mümkün. Özellikle yaşanan yüksek orandaki düşüş veya yükseliş söz konusu olduğu zaman acil tıbbi müdahale büyük öneme sahip. Bu doğrultuda ele alınan PLT Kan testi ile beraber trombosit miktarı ortaya çıkarılır. Aynı zamanda belli başlı bazı tahliller ile beraber kan testi üzerinden tedavi yöntemine karar verilir.

PLT değer aralığı kaç olmalı?

Sağlıklı bir insanda PLT değeri, ‘150 bin ila 400 bin’ aralığındadır. Özellikle 450 binin üzerine çıkması ile beraber tıp dilinde trombositoz olarak bilinir. Aynı zamanda 150 binin altına inmesi ile beraber yeni tıp dilinde trombositopeni önemi şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle eğer bireyde 20 bin ya da 10 binin altında trombosit miktarı oluşursa, o zaman durup dururken vücudun farklı noktalarında kanamalar meydana gelebilmektedir.

Zira böyle durumlarda kemik iliği yeterli oranda trombosit üretmediği için koruma mekanizması çöker. Bunun için yaşanabilecek olası belirtiler karşısında mutlaka doktor kontrolü altında PLT değerinin ölçülmesi gerekmektedir.