Plonjon ne demek? Futbolda plonjon hareketi nasıl yapılır?

Futbolda kaleci olan oyuncu bazı durumlarda, topu yakalamak için yere paralel bir şekilde atlayış gerçekleştirir. Futbolda kalecinin yaptığı bu hareket plonjon adını alır. Plonjon hareketi kalecinin yere paralel olarak gerçekleştirdiği atlama hareketine verilen bir isimdir. Plonjon kalecinin gol yememek için yaptığı bir yatış tekniği olarak kullanılır.

Plonjon ne demek?

Plonjon, futbol maçlarında kaleci tarafından yere paralel olacak bir şekilde gerçekleştirilen ve çoğunlukla gösteri amacı taşıyan atlama hareketlerine verilen isimdir. Plonjon aynı zamanda voleybol müsabakalarında da uygulanan bir tekniktir. Futbol maçlarında kalecinin yaptığı plonjon hareketi cesaret gerektiren bir harekettir.

Futbolda plonjon hareketi nasıl yapılır?

Plonjon kalecinin topu tutmak için yaptığı bir atlayış hareketidir ve çoğu zaman gösteri amacı ile gerçekleştirilir. Kaleci plonjon hareketi yapmak için sırasıyla aşağıdaki hareketleri uygular:

1 - Topa doğru sıçrama sırasında bir diz karna doğru çekilir.

2 - Topa doğru uzanma sırasında kollar ve parmaklar gerilir.

3 - Topu tuttuktan sonra düşüşe geçilir.

4 - Düşme esnasında kaleden uzak bir tarafa doğru yuvarlanır.

5 - Hareketin sonunda yuvarlanma bitince ayağa kalkılır.

Futbolda plonjon hareketi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Futbolda kaleci plonjon hareketini gerçekleştirdiği sırada bir takım hususlara dikkat etmek durumundadır. Aksi takdirde sakatlık gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Kalecinin plonjon hareketini uygularken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

1 - Kaleci plonjon atlayışını yan direklere doğru yapmamalıdır. Bu durum düşüş sırasında başın sert bir şekilde yan direklere çarpılmasına ve ciddi hasar alınmasına neden olabilir. Bu nedenle plonjon atlayışlarının yan direklere uzak olacak şekilde yapılması gerekir.

2 - Plonjon atlayışında karın üzerine veya yüz üstü düşmekten kaçınılması gereklidir. Bu durum ciddi sağlık sorunları yol açabileceği için kalecilerin kaçınılması gereken durumlar arasında yer alır. Yüz üstü veya karın üstü düşmek yerine, kaleci tarafından yan düşecek şekilde bir atlayışın gerçekleştirilmesi gerekir.

3 - Plonjon atlayışı sırasında kalecinin topu iki eliyle tutmaması gerekir. Top tek elle tutulduğu zaman tek el yere düşüşü yavaşlatacak şekilde kaleciye destek olur.